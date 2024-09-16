16.09.2024 07:30 Рита Парфенова

16 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.

На згадку про підписання Протоколу з 1995 року у цей день відзначається Міжнародний день охорони озонового шару.



Озоновий шар є вразливим шаром газу, який захищає Землю від згубного впливу певної частки сонячної радіації, сприяючи цим збереженню життя планети. Ця хімічна сполука спостерігається на висоті 100 кілометрів. Якщо озоновий шар вичерпатиметься, це буде небезпечно для всієї біосфери, для всього живого. Від попадання ультрафіолетових променів на людину може виникнути рак шкіри, сліпота та інші захворювання.



Державам запропоновано присвятити цей День пропаганді діяльності відповідно до завдань Протоколу та поправок до нього.

* * *

16 вересня в італійському місті Вероні відзначають свято – День народження Джульєтти, знаменитої шекспірівської героїні найсумнішої повісті у світі.



Щоб визначити точний день, коли народилася Джульєтта, історики ретельно зіставили всі події трагедії. Згідно з Шекспіром, правителем Верони був герцог Ескал – сеньйор Бартоломео Делла Скала. Це реальна людина, яка правила у місті 1301-1304 роках. У тексті трагедії згадується Великдень, що трапилась у травні, що, згідно з астрономічним календарем, відбувалося у 1302 році. Годівниця у розмові з Леді Капулетті згадує про народження своєї підопічної у день свята врожаю. На підставі цих фактів доктор Джузеппе Вівіані і встановив точну дату народження Джульєтти – 16 вересня 1284 року.



Хоча на момент подій, описаних у трагедії «Ромео та Джульєтта» головній героїні ще не виповнилося 14-ти років, до Верони досі надходять листи від усіх закоханих, адресовані Джульєтті, з проханнями дати пораду чи напуття у нелегкій любовній ситуації.



Відповідають на листи дівчини з клубу Джульєтти, заснованого 1972 року Джуліо Тамассіа. Щороку до клубу приходить близько 5000 листів, у тому числі й електронною поштою. Жодне послання не залишається без відповіді.

Також цього дня

У 1492 році під час першої експедиції Колумба відкрито Саргасове море.



1658 – гетьман Іван Виговський підписує у м. Гадячі секретний договір з урядом Польщі, за яким третина України набуває статусу великого князівства Російського та входить до Польської республіки на таких же правах, як і Литва.

1857 – Джейн Пірпонт з Бостона отримала авторські права на пісню One Horse Open Sleigh, більш відому як Jingle Bells. Ця різдвяна пісенька була написана для вистави у недільній школі, і нині без неї не обходиться жодне різдвяне свято Америки.



1925 – народився Бі Бі (Блюз Бій) Кінг (справжнє ім'я Ітта Бена), американський блюзовий гітарист та вокаліст.



1927 – народився Пітер Фальк (помер 23 червня 2011 року), американський кіноактор, зірка серіалу «Коломбо». Одне око в нього скляне, справжнє видалено хірургічним шляхом, коли Фальку було три роки: ракове захворювання. Якось, коли Пітер грав у бейсбол, суддя вилучив його з гри. Фальк вважав це несправедливим, підійшов до судді, витяг очей з очниці і простяг йому зі словами: «Думаю, вам це не завадить!»



1938 – Томмі Дорсі та його оркестр записують класику свінгу – «Бугі-Вугі».



1956 (за іншими даними – 1952) – народився Міккі Рурк, американський кіноактор і колись секс-символ («Дев'ять з половиною тижнів», «Рік Дракона», «Дика орхідея»).



1956 – народився Девід Копперфільд (Девід Сет Коткін), американський фокусник-ілюзіоніст.



1963 - пісня "She Loves You" записується "Бітлз" на лейблі Swan. Перший запис, записаний бітлами.



1963 – народився Річард Маркс, американський гітарист, співак та композитор.



1970 – в опитуванні музичного журналу New Musical Express титул кращого гурту року дістався Led Zeppelin. Вони переможуть і в опитуванні читачів газети «Melody Maker». До цього дня сім років поспіль найкращим колективом Великобританії незмінно називали The Beatles.



1979 – у східному крилі шахти «Юнком» (м. Юнокомунарівськ, зараз Бунге), на об'єкті «Кліваж» здійснено підземний ядерний вибух.



1987 – підписаний Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.



1998 – вихід мюзиклу "Нотр-Дам де Парі".



2000 – День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе.



2021 – На Харківщині досвистилися до національного рекорду. В історію потрапили мешканці міста Валки. 16 вересня 2021 року 375 дорослих і дітей одночасно дмухали у валківський свисток, який є традиційною глиняною іграшкою, і встановили національний рекорд зі свисту. «Перший сигнал подала маленька валківчанка Єва Литвин, за нею засвистели всі інші глиняні іграшки-забави. В історію громади вписано чергову визначну рекордну сторінку, яка занесуть до книги Національних рекордів 2021», – повідомили у Валківській міській раді.





2002 – Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори «Повстань, Україно!»

Іменини відзначають:

Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна (Домініка), Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, ​​Пімен, Пилип, Роман, Сергій, Юхим.