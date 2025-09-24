24.09.2025 11:55 Віталій Хіневич
Екологи назвали збитки від ворожих обстрілів Харківської області
Збитки, завдані довкіллю Харківської області від початку повномасштабного вторгнення РФ, оцінюються у 528 мільярдів 921 мільйон гривень.
Про це повідомили
у пресслужбі Державної екологічної інспекції у Харківській області, передає РЕДПОСТ.
За даними Держекоінспекції, від 22 лютого 2022 року до 19 вересня 2025 року внаслідок російсько-української війни довкілля Харківщини зазнало таких збитків:
-
засмічення та забруднення земельних ресурсів на площі 7 529 702 м² — 517 млрд 676 млн грн;
-
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря обсягом 553 964 т — 3 млрд 929 млн грн;
-
водні ресурси: 86 т шкідливих речовин у водоймах та 482,2 млн м³ самовільно забраної води — 7 млрд 316 млн грн.
Наразі загальна сума збитків, завданих довкіллю Харківської області від початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 528 мільярдів 921 мільйон гривень.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що екологи назвали суму збитків від ворожого обстрілу
вокзалу на Харківщині.
