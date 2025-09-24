24.09.2025 11:55 Віталій Хіневич

Екологи назвали збитки від ворожих обстрілів Харківської області

Збитки, завдані довкіллю Харківської області від початку повномасштабного вторгнення РФ, оцінюються у 528 мільярдів 921 мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції у Харківській області, передає РЕДПОСТ.

За даними Держекоінспекції, від 22 лютого 2022 року до 19 вересня 2025 року внаслідок російсько-української війни довкілля Харківщини зазнало таких збитків:

засмічення та забруднення земельних ресурсів на площі 7 529 702 м² — 517 млрд 676 млн грн;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря обсягом 553 964 т — 3 млрд 929 млн грн;

водні ресурси: 86 т шкідливих речовин у водоймах та 482,2 млн м³ самовільно забраної води — 7 млрд 316 млн грн.

Наразі загальна сума збитків, завданих довкіллю Харківської області від початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 528 мільярдів 921 мільйон гривень.

