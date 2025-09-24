    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Екологи назвали збитки від ворожих обстрілів Харківської області
24.09.2025  11:55   Віталій Хіневич

Екологи назвали збитки від ворожих обстрілів Харківської області

Збитки, завдані довкіллю Харківської області від початку повномасштабного вторгнення РФ, оцінюються у 528 мільярдів 921 мільйон гривень.

 
Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції у Харківській області, передає РЕДПОСТ.
 
За даними Держекоінспекції, від 22 лютого 2022 року до 19 вересня 2025 року внаслідок російсько-української війни довкілля Харківщини зазнало таких збитків:
 
  • засмічення та забруднення земельних ресурсів на площі 7 529 702 м² — 517 млрд 676 млн грн;
  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря обсягом 553 964 т — 3 млрд 929 млн грн;
  • водні ресурси: 86 т шкідливих речовин у водоймах та 482,2 млн м³ самовільно забраної води — 7 млрд 316 млн грн.
Наразі загальна сума збитків, завданих довкіллю Харківської області від початку повномасштабного вторгнення РФ, становить 528 мільярдів 921 мільйон гривень.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що екологи назвали суму збитків від ворожого обстрілу вокзалу на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 Надзвичайні події Поранено жінку через обстріл Харківської області 24.09 Надзвичайні події Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини двох цивільних людей 23.09 Надзвичайні події У Харківській області заочно повідомили жінці про підозру у колабораційній діяльності
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 