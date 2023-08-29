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29.08.2023  11:48   Рита Парфенова

Не проскочив: у ДТП на перехресті Харкова загинув водій, п'ять людей травмовано

Водій автомобіля «Volkswagen Caravelle» виїхав на перехрестя на забороняючий червоний сигнал світлофора та влаштував ДТП з постраждалими.

ДТП у Харкові на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Напцоліції, ввечері 28 серпня у Новобаварському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох автівок Volkswagen.

Близько 22:45 на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе водій автомобіля “Volkswagen Caravelle”, рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, допустив зіткнення з “Volkswagen Golf”, який їхав через перехрестя на зелений сигнал.

Внаслідок ДТП 46-річного водія “Volkswagen Caravelle” викинуло з автівки. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер у кареті швидкої допомоги. П’ять пасажирів вказаного автомобіля, серед яких хлопчик 2022 року народження, з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

Також постраждав 23-річний водій “Volkswagen Golf”. Його також доставили до медичного закладу.

Раныше РЕДПОСТ писав, що вранці 27 серпня у смт Старий Салтів внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу - 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.

ДТП у Харкові на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе

ДТП у Харкові на перехресті вулиці Дудинської та Григорівського шосе

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харуів
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