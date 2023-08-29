29.08.2023 11:06 Рита Парфенова

Охоронець харчового підприємства загинув під час ранкового обстрілу Куп'янська

Одна людина загинула і ще одна отримала поранення під час ворожого обстрілу міста Куп'янськ вранці 29 серпня.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Куп‘янськ.



Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув 45-річний охоронець.





Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік.



Внаслідок ворожого обстрілу м. Куп‘янськ, що відбувся приблизно о 5 ранку, пошкоджено багатоквартирний будинок.





28 серпня російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок.



Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували чергові воєнні злочини рф. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби російські окупанти активно використовували артилерію, міномети та навіть залучили бойову авіацію для обстрілу населених пунктів Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.