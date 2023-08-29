Окупанти обстріляли п'ять районів Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Варто відзначити, що протягом цієї доби не було зафіксовано жодних постраждалих серед мирного населення.

Однак в селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли відзначилася пожежа трави на відкритих ділянках.

Внаслідок атаки села Чернещина в Ізюмському районі було пошкоджено будинок та гараж приватного власника. А в селі Курилівка Куп'янського району також залишився уражений будинок.

Нещасний інцидент стався близько 08:50 в селі Явірське Ізюмського району, де на полі під час розмінування за допомогю трактора Т-150 на дистанційному керуванні відбулася вибухова реакція, яка призвела до загорання техніки. На щасті, обійшлося без постраждалих і в цьому випадку.