Окупанти обстріляли п'ять районів Харківської області

Протягом останньої доби російські окупанти активно використовували артилерію, міномети та навіть залучили бойову авіацію для обстрілу населених пунктів Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
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День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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