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29.08.2023  09:36   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківської області

Протягом останньої доби російські окупанти активно використовували артилерію, міномети та навіть залучили бойову авіацію для обстрілу населених пунктів Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

вибух
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
 
Варто відзначити, що протягом цієї доби не було зафіксовано жодних постраждалих серед мирного населення.
 
Однак в селах Подоли Куп'янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли відзначилася пожежа трави на відкритих ділянках.
 
Внаслідок атаки села Чернещина в Ізюмському районі було пошкоджено будинок та гараж приватного власника. А в селі Курилівка Куп'янського району також залишився уражений будинок.
 
Нещасний інцидент стався близько 08:50 в селі Явірське Ізюмського району, де на полі під час розмінування за допомогю трактора Т-150 на дистанційному керуванні відбулася вибухова реакція, яка призвела до загорання техніки. На щасті, обійшлося без постраждалих і в цьому випадку.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 серпня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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