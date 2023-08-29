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29.08.2023  08:00   Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудари по трьох селах Харківщини

Протягом доби з 28 по 29 аерпня щонайменше 9 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем

війна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Станом на ранок 27 серпня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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