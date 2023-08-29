29.08.2023 06:30 Рита Парфенова

29 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Пам’ятний день встановлений президентом Володимиром Зеленським у 2020 році. Вшановуються військовослужбовці і учасники добровольчих формувань, які загинули, відстоюючи незалежність України.



Символікою цього дня є квітка соняшника, адже у серпні 2014 року на полях із цією рослиною полягло багато українських воїнів.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли внаслідок протистояння російським загарбникам українські озброєні підрозділи потрапили у вороже оточення.



За офіційними даними, під час Іловайської операції та подальшого розстрілу у так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинули, 429 - зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 - потрапили в полон.



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29 серпня під егідою ООН відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, який закликає світову громадськість до звільнення Землі від ядерної зброї.



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Православні сьогодні святкують перенесення з Єдеси до Константинополя Нерукотворного Образу Ісуса Христа, яке відбулося у 944 році, яке зветься у народі Горіховим Спасом.

Також цього дня

У 1535 році війська Великого князівства Литовського та Руського звільнили від Московської окупації місто Стародуб.



1561 – у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців – Пересопницького Євангелія.



1619 – Відбулась «Кам'янка Струмилова». Перша відома в історії постановка українських інтерлюдій.



1831 – Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції – успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні.



1862 – народився Моріс Метерлінк, бельгійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1911 року «за багатогранну літературну діяльність, особливо за драматичні твори, відзначені багатством уяви та поетичною фантазією» («Синій птах», «Сестра Беатріса»).



1885 – німецький інженер Готліб Даймлер отримав патент на мотоцикл, який був уперше продемонстрований у листопаді. Мотоцикл був запатентований як «Візок для верхової їзди з гасовим двигуном». Тепер мотоцикли стали візками для транспортування цистерни пива, вміщеної у надра байкера.



1915 – народилася Інгрід Бергман, шведська актриса, володарка трьох "Оскарів" ("Анастасія", "Вбивство у Східному експресі", "Газове світло").



1920 – народився Чарлі Паркер, американський джазовий музикант (альт-саксофон), фундатор стилю «бі-боп».



1939 – народився Джоел Шумахер, американський режисер («Час вбивати», «Вмерти молодим», «Телефонна будка», «Привид опери»).



1958 – народився Майкл Джексон, король поп-музики.



1966 – у Сан-Франциско гурт «Бітлз» дав свій останній концерт



1971 – народилася Карла Гуджино, американська актриса («Майкл», «Місто гріхів», «Хранителі»).



1994 – Oasis випустили дебютний альбом "Definitely Maybe", диск згодом очолив чарт Великобританії.



1999 – у Донецьку відкрито прижиттєвий пам'ятник шестиразовому чемпіону світу зі стрибків із жердиною Сергію Бубці.



2001 – виявлено людський ген довголіття.



2014 – розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайський котел).

Іменини відзначають:

Ганна, Герасим, Демид, Олександр, Степан, Яків.