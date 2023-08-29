29.08.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День для Овна обіцяє бути дуже вдалим: він буде легко знаходити спільну мову з оточуючими, і йому варто скористатися цим у своїх інтересах! Можливо, Овен давно хотів поговорити з кимось до душі чи запропонувати якусь ідею – якщо так, то найкращого моменту для того, щоб це зробити, не знайти. Це справедливо і щодо тих Овнів, які не могли наважитися відкрити свої почуття коханій людині. Потрібні слова, сказані у потрібний час, здатні змінити його життя.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тільця чекає день, коли йому слід бути обережним у всьому, за що він не взявся б: не виключені накладки у справах. Навіть у найпростіших, як «двічі два» питаннях, можуть утворитися несподівані пробуксовки, а відповіддю у Тельця може виявитися і «сім», і навіть «корінь із десяти». Іншими словами, Телець може легко заблукати в трьох соснах, а тому найправильнішим рішенням буде взагалі відсторонитися від вирішення важливих завдань. Або хоча б довірити комусь контроль за їх виконанням.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Енергія у Близнюків битиме не те що ключем – фонтаном! Завдяки цьому вони мають шанс переробити багато різних справ. Єдина риса, яка може їм завадити, – це нетерпіння і зайва квапливість. Саме через них Близнюки можуть велику частину з того, за що взялися, кинути на півдорозі, а решту – доробити абияк. Щоб згодом їм не довелося виправляти недоробки, зірки радять Близнюкам братися лише за те, що справді важливо. А решту із чистою совістю залишити на потім.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки обіцяють, що справи у Рака впевнено підуть у гору! Насамперед це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання, а також великих домашніх проектів, на кшталт ремонту чи купівлі дачі – у всіх цих областях на нього чекає успіх. Крім того, день буквально створено для того, щоб Рак заводив корисні знайомства. Цілком можливо, що сьогоднішні контакти в майбутньому піднімуть його кар'єрними сходами або дозволять збільшити капітал.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний багато на що! Зірки дадуть йому ясно відчути, що його щастя – у своїх руках! «Хочеш бути щасливим та успішним? Будь ним!» – ця формула має стати для нього дороговказом. День наділяє Лева такими якостями, як сила волі, організованість та цілеспрямованість. Він здатний тримати ситуацію під контролем, впевнено просуваючись уперед. Тож якщо Лев має амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час почати діяти!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День Діви буде наповнений флюїдами творчості! Навіть якщо вона далека від богемних кіл, у будь-якій справі, навіть самій прозовій, їй супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг – практично в будь-якій галузі Діва здатна проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу. Зірки радять їй поекспериментувати з усім, із чим тільки можна. У тому числі зі своїм іміджем.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть налаштовані мрійливо – навіть якщо обставини терміново вимагатимуть спуститися з небес на землю, зробити це їм буде нелегко. День наділяє їх яскравими фантазіями, які з успіхом будуть затьмарювати для Терезів реальність або як мінімум на рівних сперечатися з нею. Тією чи іншою мірою це стосується всіх Терезів, але особливо – тих, хто закоханий чи перебуває у пошуках коханої людини. Вночі Терези здатні бачити фантастичні сни, а вдень - мріяти наяву, віддаючи перевагу яскравим мріям сірої буденної реальності.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У життя Скорпіона може увійти щось нове та цікаве. Це може бути новий етап, нові люди, нові захоплення, нові почуття, нові місця. Зірки радять Скорпіону не чинити опір тому, що відбувається і не відмовлятися від пропозицій, що надходять під надуманими приводами, на кшталт: «Я на вулицях не знайомлюся» або: «Ввечері краще вдома сиджу». Подолавши свою інертність, Скорпіон не пошкодує: що може бути кращим за різноманітність і нові перспективи?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю буде нелегко зосередитися на повсякденних справах – адже довкола стільки всього цікавого! Через свій безвідповідальний настрій, у будь-якій роботі, яка вимагатиме від Стрільця уважності та терпіння, він здатний робити помилку за помилкою. Якщо ж на Стрільця стане хтось тиснути, вимагаючи від нього виконання зобов'язань, Стрілець взагалі здатний збунтуватися, кинувши всі справи! Ось чому зірки радять Стрільцеві займатися лише тим, що йому самому цікаво, – інші проекти у нього все одно приречені на провал.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде впевнений у своїх діях і схильний до останнього стояти на своєму. Завдяки такому бойовому настрою він здатний багато чого досягти, проте зірки радять йому звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу. Щоб діловитий Козеріг випадково когось не образив і не зачепив (а таке цілком імовірно), йому варто діяти за формулою: «Перш ніж сказати щось інше, скажи це собі». Це допоможе уникнути конфліктів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У серці Водолія горітиме творчий вогонь, відбиваючись на всьому, що він робить. Зірки наділяють його натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Водолій здатний застосувати навіть у рутинних і нудних справах. Що ж казати про представників творчих професій, чий потенціал не знає меж! Все, з чим Водолій стикається, він здатний забарвлювати в яскраві кольори. Єдине, зірки радять Водолію тримати свої могутні емоції під контролем, інакше внутрішній вогонь здатний перетворитися на пожежу, виплескуючи на сварки з оточуючими.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують з головою потонути у рутині! Прямо на порожньому місці можуть постійно виникати питання, що вимагають вирішення, і якщо Риби не вирвуться із замкнутого кола, то присвятять плинній день весь день. Зірки попереджають Риб у тому, що такий спосіб дій не вигідний. Намагатися зробити все одразу – значить не зробити нічого. Сліпо йдучи на поводі у побутових дрібниць, Риби тільки марно витрачають час і сили.