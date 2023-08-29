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29.08.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 29 серпня

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 27–29°С.

Народні прикмети

  • У минулі часи помітили, якщо у цей день буде заморозок – осінь тривалою буде.
  • Якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покров (14 жовтня) буде морозно.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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