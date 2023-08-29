Прогноз погоди у Харкові на 29 серпня

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 27–29°С.
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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