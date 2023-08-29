29.08.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 29 серпня

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 16–18°С, вдень 27–29°С.

Народні прикмети

У минулі часи помітили, якщо у цей день буде заморозок – осінь тривалою буде.

Якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на Покров (14 жовтня) буде морозно.