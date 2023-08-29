У Харкові спіймали злодія, який обікрав автівку на Салтівці

Правохоронці затримали чоловіка, який вночі викрав акумулятор.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його слвоами, зловмисник по вулиці Героїв Праці викрав з припаркованого автомобіля акумуляторну батарею.
Працівники поліції викрили чоловіка у скоєнні майнового злочину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1077 повідомлень про правопорушення та події.
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