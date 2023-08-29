Харківському КП потрібні працівники: подробиці

У Харкові комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» запрошує на роботу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
На КП «Центр поводження з тваринами» відкриті наступні вакансії:
Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: (095) 416-93-31.
Раніше РЕДПОСТ писав, що кКомунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.
Комментариев: 0
День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
влажность:
давление:
ветер: