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29.08.2023  10:46   Рита Парфенова

Харківському КП потрібні працівники: подробиці

У Харкові комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» запрошує на роботу.

КП «Центр поводження з тваринами»

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

На КП «Центр поводження з тваринами» відкриті наступні вакансії:

  • лікар ветеринарної медицини,
  • лікар-лаборант,
  • начальник адміністративно-господарського відділу,
  • головний інженер,
  • слюсар-електрик.                                              

Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: (095) 416-93-31.

Раніше РЕДПОСТ писав, що кКомунальному підприємству «Харківводоканал» потрібні робочі та інженерно-технічні кадри.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  робота, вакансії, харків
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