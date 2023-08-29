29.08.2023 09:00 Рита Парфенова

Їхні жертви не будуть марними: звернення Ігоря Терехова до Дня пам'яті захисників Україні

Харківській міський голова Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі опублікував звернення до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Шануючи загиблих захисників і захисниць України, кожен із нас повинен пообіцяти собі, що їхні жертви не будуть марними. Що ми всі будемо вічно берегти пам’ять про них і домагатися справедливого покарання для кожного винного у тому, що наші захисники і захисниці більше не з нами.



Герої не вмирають.



Слава Україні!», – йдеться у зверненні