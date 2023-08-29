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29.08.2023  09:00   Рита Парфенова

Їхні жертви не будуть марними: звернення Ігоря Терехова до Дня пам'яті захисників Україні

Харківській міський голова Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі опублікував звернення до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Шануючи загиблих захисників і захисниць України, кожен із нас повинен пообіцяти собі, що їхні жертви не будуть марними. Що ми всі будемо вічно берегти пам’ять про них і домагатися справедливого покарання для кожного винного у тому, що наші захисники і захисниці більше не з нами.

Герої не вмирають.

Слава Україні!», – йдеться у зверненні

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, харків
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