Їхні жертви не будуть марними: звернення Ігоря Терехова до Дня пам'яті захисників Україні

Харківській міський голова Ігор Терехов звернувся з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
«Шануючи загиблих захисників і захисниць України, кожен із нас повинен пообіцяти собі, що їхні жертви не будуть марними. Що ми всі будемо вічно берегти пам’ять про них і домагатися справедливого покарання для кожного винного у тому, що наші захисники і захисниці більше не з нами.
Герої не вмирають.
Слава Україні!», – йдеться у зверненні
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День наділяє пробивними здібностями та величезною вірою в себе. Все це дозволить досягти успіху в тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
29 серпня українці відзначають День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
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