29.08.2023 08:39 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 29 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, за добу не було.

Протягом доби з 28 по 29 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 серпня 2023 року.