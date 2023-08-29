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29.08.2023  08:39   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 29 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, за добу не було.

Протягом доби з 28 по 29 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

  • 12 – на ліквідацію пожеж;
  • 6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 3 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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