Харківщина на ранок 29 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, за добу не було.
Протягом доби з 28 по 29 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 серпня 2023 року.
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