27.08.2023 11:47 Рита Парфенова

ДТП с загиблими на Харківщині влаштувала 19-річна водійка: фото

Дівчина не впоралася з керуванням, й автівка перевернулася.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, близько 04:45 27 серпня на автошляху «Харків-Вовчанськ» в смт Старий Салтів сталася аварія.



Попередньо встановлено, що 19-річна харків'янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero.



Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу - 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з кількома постраждалими в Чугуївському районі Харківщини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1057 повідомлення про правопорушення та події.