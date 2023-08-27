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27.08.2023  11:47   Рита Парфенова

ДТП с загиблими на Харківщині влаштувала 19-річна водійка: фото

Дівчина не впоралася з керуванням, й автівка перевернулася.

Новини Харкова: у Старому Салтові перекинулося авто

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, близько 04:45 27 серпня на автошляху «Харків-Вовчанськ» в смт Старий Салтів сталася аварія.

Попередньо встановлено, що 19-річна харків'янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero.

Внаслідок ДТП загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу - 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з кількома постраждалими в Чугуївському районі Харківщини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1057 повідомлення про правопорушення та події.

Новини Харкова: у Старому Салтові перекинулося авто

Новини Харкова: у Старому Салтові перекинулося авто

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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