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27.08.2023  10:50   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 26 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 73 вибухових предмети.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 26 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,1 га території, з них 5680 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 5 км ліній електропередач, 350 м газопроводів і 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 73 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 30 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 146 саперів та 60 одиниць техніки.

Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3506 га території, 278 км автомобільних доріг, 2477 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 195 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 123 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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