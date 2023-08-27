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27.08.2023  09:00   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, за добу не було.

Загалом протягом доби з 26 по 27 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

  • 15 – на ліквідацію пожеж;
  • 4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 серпня 2023 року.




 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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