Окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
На Слобожанському напрямку під мінометним та артилерійським вогнем опинилися населені пункти Амбарне, Бологівка та Рублене.
На Куп’янському напрямку військові рф обстрілювали з артилерії та мінометів населені пункти Дворічна, Іванівка, Кислівка, Синьківка, Тополі.
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