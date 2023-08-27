    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини
27.08.2023  08:36   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

обстріл села подоли
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Станом на ранок 24 серпня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку під мінометним та артилерійським вогнем опинилися населені пункти Амбарне, Бологівка та Рублене.

На Куп’янському напрямку військові рф обстрілювали з артилерії та мінометів населені пункти Дворічна, Іванівка, Кислівка, Синьківка, Тополі.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.08 Армія Ворог обстрілює населені пункти Харківщини 24.08 Армія Ворог обстрілює населені пункти Харківщини 23.08 Армія Окупанти завдають ударів по населеним пунктам Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 