27.08.2023 08:36 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють населені пункти Харківщини

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Станом на ранок 24 серпня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку під мінометним та артилерійським вогнем опинилися населені пункти Амбарне, Бологівка та Рублене.



На Куп’янському напрямку військові рф обстрілювали з артилерії та мінометів населені пункти Дворічна, Іванівка, Кислівка, Синьківка, Тополі.