27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
День шахтаря був офіційно затверджений в СРСР з подачі міністрів вугільної промисловості у зв'язку з тим, що в ніч з 30 на 31 серпня 1935 року шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, послужив початком стаханівського руху.
В Україні День шахтаря встановлено Указом президента у 1993 році «…на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…».
Для вугільно-добувних міст та районів День шахтаря є головним святом і широко відзначався народними гуляннями та концертами просто неба.
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За народним календарем сьогодні Міхей Тиховий. Він примітний закінченням двотижневого Успенського посту та сильними вітрами, якими судили про осінню погоду.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то осінь буде ясною.
Після Михея завершувався Успенський піст і розпочинався осінній м'ясоїд. Цієї пори грали заздалегідь змовлені весілля. Так що Міхєєв день був останньою можливістю посвататися до дівчини, що сподобалася.
У 1770 народився Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, батько класичної німецької філософії.
1856 – народився Іван Франко, український письменник, поет, «вічний революціонер» та «каменяр».
1871 – народився Теодор Драйзер, американський письменник («Американська трагедія», «Фінансист», «Титан», «Стоїк») та громадський діяч.
1877 – народився Чарльз Роллс, співзасновник компанії «Роллс-Ройс», учасник перегонів. Поставив перший британський рекорд швидкості на автомобілі, став першою людиною, яка здійснила переліт через Ла-Манш і назад без посадки, і, на жаль, першим британцем, який загинув в авіакатастрофі.
1912 – Едгар Райс Берроуз опублікував у журналі першу розповідь про пригоди Тарзана.
1940 – американська компанія СВS продемонструвала у Нью-Йорку першу систему кольорового телебачення, придатну для практичного застосування.
1941 – народився Богдан Ступка (пом. 22 липня 2012), радянський та український актор театру та кіно.
1946 – у США випробувано крісло пілота, що автоматично катапультується.
1955 – у Великобританії побачив світ перший екземпляр «Книги рекордів Гіннесса» на 198 сторінках. Спочатку книга була схожа на солідний довідник, але згодом до неї стали включатися також забавні та екстравагантні досягнення.
1977 – на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.
1983 – народилася Джамала, українська співачка й акторка кримськотатарського та вірменського походження. Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016.
1991 – проголошення незалежності Молдови.
2003 – Марс наблизився до Землі на мінімальну відстань за останні 60 000 років (55,75 млн км).
2007 – ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам'ятників російській імператриці Катерині.
Іменини відзначають: Олексій, Аркадій, Василь, Матвій, Міхей.
«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
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