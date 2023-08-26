    
Главная Новини Харкова Армія Від ударів ворога постраждали вісім селищ Харківщини
26.08.2023  19:16   

Від ударів ворога постраждали вісім селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини: Плетенівка, Кругле, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 серпня 2023 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Суспільство У Харківському районі знищено ворогом або постраждало понад 20 тисяч об’єктів 26.08 Надзвичайні події Харківський парульний Сергій Філоненко знищив три танки, врятувава товариша та віддав життя за вільну Україну 26.08 Суспільство Частина мешканців Харківщини отримає щомісячну 50-100-відсоткову надбавку до окладу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 