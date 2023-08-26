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26.08.2023  19:49   Дмитро Колонєй

У Харківському районі знищено ворогом або постраждало понад 20 тисяч об’єктів

Стало відомо, де йдуть віновлювальні роботи у Харківському районі.

Знищено ворогом або постраждало понад 20 тисяч об’єктів тільки у Харківському районі Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських і перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов розовіли, що наразі йдуть відновлювальні роботи на 22 пошкоджених від обстрілів об'єктах
 
 
Відновлюють багатоквартирні житлові будинки, медзаклади та адмінбудівлю за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету.
 
  • У Дергачах уже відновлюється 17 багатоквартирних будинків, роботи планують закінчити восени.
  • Проходить капітальний ремонт амбулаторій у селищі Лісне, селах Руська Лозова та Великі Проходи – їх готовність складає 30-35%. Р
  • Розпочато роботи з відбудови центру первинної медико-санітарної допомоги в Дергачах та адмінбудівлі в Руській Лозовій.
  • У 2023 році також планується розпочати відбудову по одному багатоквартирному будинку в Докучаєвському та Рогані.
 
Антон Коротовських додав, що на території Харківського району зафіксовано приблизно 22000 фактів пошкоджень та руйнувань об’єктів. Він наголосив, що ця інформація не є остаточною, кількість пошкоджених та зруйнованих об’єктів після їх обстеження щоденно зростає.
 
Сформовано перелік пошкоджених та зруйнованих об’єктів нерухомого майна:
  • 13163 індивідуальних житлових будинки,
  • близько 3000 багатоповерхових житлових будинків,
  • 549 закладів освіти і спорту,
  • 157 об’єктів охорони здоров’я та інше. 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, відновлення, харків
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