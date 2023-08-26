26.08.2023 18:36 Дмитро Колонєй

Українці можуть отримати компенсацію витрат на навчання: хто саме

Про що йде мова та як отримати допомогу.



Українці можуть отримати компенсацію витрат на навчання: хто саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Акцент, справа в тому, що студенти університетів та коледжів України, які вчаться на контракті, можуть повертати частину виплат за навчання у вигляді податкової знижки, згідно зі статтею 166 п. 3.3. Податкового кодексу України.

Хто може офрмити та отримати грошову компенсацію витрат на навчання

Сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або

член його сім’ї – мати, батько, дружина/чоловік, який оплачує навчальні послуги.

Які витрати відшкодовуються

Оплата навчання у:

дошкільних, позашкільних закладах,

закладах загальної середньої освіти,

професійної (професійно-технічної) та

вищої освіти.

Розмір відшкодування

Розмір податкової знижки становить 18% від вартості навчання. Враховуються фактичні витрати понесені у минулому році, тож оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року, наступного за звітним. Відшкодуванню підлягають лише послуги вітчизняних вищих навчальних закладів. Не відшкодовуються додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі. Обчислити приблизну суму відшкодування можна за онлайн-калькулятором

Які документи необхідно подати для отримання допомоги

заяву із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування;

паспорт;

ІПН;

податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою;

довідку про заробітну плату (за формою №3);

копію договору з навчальним закладом;

копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання;

документи, що підтверджують ступінь споріднення (у випадку, коли оплату за навчання здійснює не студент).

Для отримання виплати необхідно звернутись із заявою і відповідним пакетом документів до найближчого територіального органу Державної податкової служби України або онлайн . Сума, що має бути повернена, зараховується банківський рахунок одержувача або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 днів після надходження податкової декларації.

Перелік територільних органів податкової служби по областям можна знайти за посиланням . Для додаткової інформації можна звернутись на гарячу лінію податкової служби 0800501007.

Якщо вам безпідставно відмовляють у допомозі – звертайтеся на гарячу лінію. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, яка вирішує питання про ненадання допомоги громадянам. Деталі за посиланням