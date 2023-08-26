26.08.2023 17:29 Дмитро Колонєй

Харківський парульний Сергій Філоненко знищив три танки, врятувава товариша та віддав життя за вільну Україну

Колегі та рідні простилися із харківським поліцейським.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, інспектор сектору реагування патрульної поліції Сергій Філоненко разом з військовослужбовцями ЗСУ у березні 2022 року поблизу села Карасівка із застосуванням протитанкового ракетного комплексу знищили три танки загарбників. На лінії вогню Сергій витягнув на собі пораненого бійця та отримав поранення.

Понад рік капітан поліції лікувався від поранення. Мужньо боровся за життя та переніс десятки операцій. В ніч на 25 серпня 2023 року він помер.

У Сергія Філоненко залишилися батьки, дружина, донька та син

26 серпня 2023 року керівництво обласного главку поліції Харківщини на чолі з Володимиром Тимошко, місцева поліція, рідні та місцеві мешканці. проводили в останній путь героя та патріота України. Після заупокійної панахиди у Золочівському Свято-Вознесенському храмі труну з тілом у супроводі процесії перевезли на центральне кладовище.