    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківський парульний Сергій Філоненко знищив три танки, врятувава товариша та віддав життя за вільну Україну
26.08.2023  17:29   Дмитро Колонєй

Харківський парульний Сергій Філоненко знищив три танки, врятувава товариша та віддав життя за вільну Україну

Колегі та рідні простилися із харківським поліцейським.

Знищив три танки, врятував товариша та віддав життя за віільну Україну харківський патрульний Сергій Філоненко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції,  інспектор сектору реагування патрульної поліції Сергій Філоненко разом з військовослужбовцями ЗСУ у березні 2022 року поблизу села Карасівка із застосуванням протитанкового ракетного комплексу знищили три танки загарбників. На лінії вогню Сергій витягнув на собі пораненого бійця та отримав поранення.
 
Знищив три танки, врятував товариша та віддав життя за віільну Україну харківський патрульний Сергій Філоненко
 
Понад рік капітан поліції лікувався від поранення. Мужньо боровся за життя та переніс десятки операцій. В ніч на 25 серпня 2023 року він помер.
У Сергія Філоненко залишилися батьки, дружина, донька та син
 
26 серпня 2023 року керівництво обласного главку поліції Харківщини на чолі з Володимиром Тимошко, місцева поліція, рідні та місцеві мешканці. проводили в останній путь героя та патріота України. Після заупокійної панахиди у Золочівському Свято-Вознесенському храмі труну з тілом у супроводі процесії перевезли на центральне кладовище. 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, смерть, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Суспільство Частина мешканців Харківщини отримає щомісячну 50-100-відсоткову надбавку до окладу 26.08 Надзвичайні події Обстріли Харківщини: ворог залишив без світла майже 10 тисяч мешканців області 26.08 Армія У РФ мобілізують ще 450 тисяч призовників у окупаційну армію - Кирило Буданов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 