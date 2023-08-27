27.08.2023 09:25

Олександр Усик вдруге захистив титул чемпіона світу

Український спортсмен Олександр Усик вдруге захистив звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі, здолавши британського боксера Даніеля Дюбуа нокаутом.



Фото з відкритих джерел

Як передає РЕДПОСТ, Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у бою-реванші за статус чемпіона світу з боксу.

У восьмому раунді Усик відправив суперника у перший нокдаун, у дев'ятому – в другий, після чого рефері зупинив бій.

Олександр успішно захистив титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO та зберіг п'ять титулів у надважкій вазі: пояси WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring.



Перемога над Дюбуа відкриває Усику шлях до потенційного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.



«Я дуже дякую всім за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ», - сказав після перемоги Олександр Усик.

З перемогою боксера у своєму телеграм-каналі привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Напружений поєдинок. Кожний удар Усика свідчить про те, що будь-які труднощі та виклики завжди можна перетворити на силу та можливості. З черговим тріумфом, чемпіоне! Харків тобою пишається. Слава Україні!», – написав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські боксери стали чемпіонами та призерами чемпіонату Європи.