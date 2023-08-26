26.08.2023 14:51 Дмитро Колонєй

Харківські боксери стали чемпіонами та призерами чемпіонату Європи

Змагання, на яких виступали харківські спортсмени, відбулися в Словенії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, спортсмени з Харківщини перемогли на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат, який проходив з 17 по 25 серпня 2023 року в словенському Маріборі. За результатами чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат спортсмени Харківської області здобули золоту та бронзову медалі.

Загалом Харківщину в складі збірної команди України представляли два боксери та обидва здобули нагороди.

Чемпіоном Європи у вазі до 70 кг став Кирило Бондаренко. У фіналі вихованець тренера Олексія Солодовнікова переміг суперника з Угорщини.

Бронзовим призером у вазі до 48 кг став Кирило Горбунов. У півфіналі вихованець Сергія Верходанова поступився супернику з Англії.

Усього збірна України здобула на цьому чемпіонаті 9 золотих, 4 срібні, 7 бронзових медалей та посіла перше загальнокомандне місце.