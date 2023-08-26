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26.08.2023  14:51   Дмитро Колонєй

Харківські боксери стали чемпіонами та призерами чемпіонату Європи

Змагання, на яких виступали харківські спортсмени, відбулися в Словенії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, спортсмени з Харківщини перемогли на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат, який проходив з 17 по 25 серпня 2023 року в словенському Маріборі. За результатами чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат спортсмени Харківської області здобули золоту та бронзову медалі.
 
Загалом Харківщину в складі збірної команди України представляли два боксери та обидва здобули нагороди.
 
  • Чемпіоном Європи у вазі до 70 кг став Кирило Бондаренко. У фіналі вихованець тренера Олексія Солодовнікова переміг суперника з Угорщини.
  • Бронзовим призером у вазі до 48 кг став Кирило Горбунов. У півфіналі вихованець Сергія Верходанова поступився супернику з Англії.
 
Усього збірна України здобула на цьому чемпіонаті 9 золотих, 4 срібні, 7 бронзових медалей та посіла перше загальнокомандне місце.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, бокс
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