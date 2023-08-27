На Харківщині вогонь знищив квартиру та забрав життя

У Харківській області сталася пожежа, не пов'язана з військовими діями, в якій загинула людина.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, 26 серпня о 17:50 надійшла інформація про загоряння за адресою: м. Первомайський, Лозівський район, 3-й мікрорайон, будинок 2.
Вогонь охопив домашні речі в квартирі площею 10 кв.м. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки, яка народилася у 1939 році.
О 19:28 загоряння було припинено. Для подолання пожежі було задіяно 3 одиниці пожежної техніки та 11 рятувальників від Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Причина займання наразі встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів.
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