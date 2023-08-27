27.08.2023 12:59 Рита Парфенова

Чоловіка з фото закладок у телефоні затримали у Харкові: фото

У темну годину доби харківські патрульні затримали ймовірного наркозбувача.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на патрульну поліцію, порушника закону виявили ввечері 26 серпня під час патрулювання Новобаварського району Харкова.



Увагу патрульних привернув чоловік, який при наближенні патрульної машини різко змінив напрямок руху та намагався піти з поля зору.



Під час перевірки чоловік розповів, що гуляв та вже збирався додому. При поверхневій перевірці у громадянина патрульні виявили 2 ємності з речовиною, схожою на наркотичну, та ще 54 згортки чоловік дістав добровільно.



Чоловік зізнався, що вже встиг зробити близько 60 так званих "схованок", та дома в нього лежить ще близько 100 згортків з наркотичною речовиною "солі". У телефоні патрульні виявили численні фото з місцями розташування згортків з речовинами.





На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 27 серпня на автошляху «Харків-Вовчанськ» в смт Старий Салтів сталася ДТП, внаслідок якої загинули на місці двоє пасажирів транспортного засобу.