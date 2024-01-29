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29.01.2024  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 29 січня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 січня очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів.

Слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 2–7º морозу, вдень 0–5º морозу.

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Народні прикмети

 Погоду цього дня передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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