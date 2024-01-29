Прогноз погоди у Харкові на 29 січня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 січня очікується хмарна погода з проясненнями.
Вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів.
Слабкий туман. На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 2–7º морозу, вдень 0–5º морозу.
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Погоду цього дня передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу.
Будьте обережні, цей день сповнений бурхливих пристрастей! Не влаштовуйте розбірки з коханою людиною, інакше можете дійти мало не до розриву.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
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