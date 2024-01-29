Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте обережні, цей день сповнений бурхливих пристрастей! Не влаштовуйте розбірки з коханою людиною, інакше можете дійти мало не до розриву.
Овен може відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що йому доводиться робити, він схвалює – якісь речі йому не до вподоби, бо суперечать його розумінню ситуації. Зірки радять Овну витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи йому так не подобається те, що він змушений робити? Якщо відповідь «так», можливо, Овну час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.
Телець перебуватиме у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під його жвавий ритм. Телець же почуватиметься здатним багато на що! Його ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи йому як насіння, одне за одним вирішувати найголовніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може неабияк дратувати, так що Тельцю краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.
Близнюкам слід дозволити оточуючим справлятися зі своїми проблемами самим. Замість витрачати час на інших, зірки радять їм зайнятися чимось приємним – наприклад, творчістю. А ось до точних наук душа у Близнюків не лежатиме. Забруднити фарбою або забити голову віршами для них краще, ніж незрозуміло дивитися в монітор, на ряди цифр, графіків і таблиць.
Рак просто повинен поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Його голова працюватиме чітко та нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Рак настільки випереджає інших, що має періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість його наздогнати.
Лев навряд чи матиме достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє його до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Лева, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Леву просування у кар'єрі та гарний дохід.
Діві пощастило: їй хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що вона любить! Вірніше, зірки просто не залишають їй іншого вибору - якщо вона візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати в Діви таку нудьгу, що вона ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у неї живий інтерес, вона обіцяє принести Діві не лише масу приємних емоцій, а й відмінний результат.
Терези можуть проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник - тут вже кому як пощастить! День наділяє їхньою проникливістю, вмінням відчувати ситуацію і схоплювати все на льоту. Будь-які їхні плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Терези приречені на успіх.
Скорпіон перебуватиме у деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від нього швидких рішень – тоді розсіяність Скорпіона не завдасть йому особливої шкоди. А от якщо події його гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Скорпіон раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Інакше кажучи, Скорпіону протипоказана будь-яка активна діяльність, крім хобі.
Стрілець при бажанні здатний досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у нього виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Стрільцеві достатньо захопитись якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. У цьому випадку його активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!
День не схиляє Козерога до прояву організаторських здібностей, проте якщо він таки візьметься щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть достатньо статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку чи вихід у світ. Козерогові достатньо лише взяти на себе ініціативу і чітко розподілити завдання, що оточують охоче йому підіграватимуть і допомагатимуть.
Водолій схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Водолій воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Так що формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Водолія. Зірки радять йому присвятити цей день собі та своїм близьким.
Для риб дуже вдалий день! Їхня активність дає їм фору перед оточуючими, яку вони можуть блискуче використовувати. Будь-яка справа, за яку Риби візьмуться, вони зможуть просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки радять Рибам не розмінюватися на дрібниці: якщо вже їм щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.
Будьте обережні, цей день сповнений бурхливих пристрастей! Не влаштовуйте розбірки з коханою людиною, інакше можете дійти мало не до розриву.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
влажность:
давление:
ветер: