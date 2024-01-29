29.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте обережні, цей день сповнений бурхливих пристрастей! Не влаштовуйте розбірки з коханою людиною, інакше можете дійти мало не до розриву.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що йому доводиться робити, він схвалює – якісь речі йому не до вподоби, бо суперечать його розумінню ситуації. Зірки радять Овну витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи йому так не подобається те, що він змушений робити? Якщо відповідь «так», можливо, Овну час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець перебуватиме у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під його жвавий ритм. Телець же почуватиметься здатним багато на що! Його ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи йому як насіння, одне за одним вирішувати найголовніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може неабияк дратувати, так що Тельцю краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам слід дозволити оточуючим справлятися зі своїми проблемами самим. Замість витрачати час на інших, зірки радять їм зайнятися чимось приємним – наприклад, творчістю. А ось до точних наук душа у Близнюків не лежатиме. Забруднити фарбою або забити голову віршами для них краще, ніж незрозуміло дивитися в монітор, на ряди цифр, графіків і таблиць.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак просто повинен поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Його голова працюватиме чітко та нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Рак настільки випереджає інших, що має періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість його наздогнати.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев навряд чи матиме достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє його до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Лева, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Леву просування у кар'єрі та гарний дохід.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві пощастило: їй хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що вона любить! Вірніше, зірки просто не залишають їй іншого вибору - якщо вона візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати в Діви таку нудьгу, що вона ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у неї живий інтерес, вона обіцяє принести Діві не лише масу приємних емоцій, а й відмінний результат.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник - тут вже кому як пощастить! День наділяє їхньою проникливістю, вмінням відчувати ситуацію і схоплювати все на льоту. Будь-які їхні плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Терези приречені на успіх.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон перебуватиме у деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від нього швидких рішень – тоді розсіяність Скорпіона не завдасть йому особливої шкоди. А от якщо події його гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Скорпіон раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Інакше кажучи, Скорпіону протипоказана будь-яка активна діяльність, крім хобі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець при бажанні здатний досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у нього виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Стрільцеві достатньо захопитись якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. У цьому випадку його активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День не схиляє Козерога до прояву організаторських здібностей, проте якщо він таки візьметься щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть достатньо статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку чи вихід у світ. Козерогові достатньо лише взяти на себе ініціативу і чітко розподілити завдання, що оточують охоче йому підіграватимуть і допомагатимуть.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Водолій воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Так що формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Водолія. Зірки радять йому присвятити цей день собі та своїм близьким.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Для риб дуже вдалий день! Їхня активність дає їм фору перед оточуючими, яку вони можуть блискуче використовувати. Будь-яка справа, за яку Риби візьмуться, вони зможуть просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки радять Рибам не розмінюватися на дрібниці: якщо вже їм щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.