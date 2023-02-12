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12.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря -5°...-4°C (відчувається як -6°C). Вітер південно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -8°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Погоду цього дня передвіщав місяць: якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру.
  • А сильний вітер, у свою чергу, вказував на сиру погоду: «Вітер здійнявся — до сирого року».
  • Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів.
  • Зайці забігають у садок – до морозів, миші вибігають на лісовий настил – до відлиги.
  • Вовки під будинками виють – на мороз.

 


Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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