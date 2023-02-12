Прогноз погоди у Харкові на 12 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 90%. Температура повітря -5°...-4°C (відчувається як -6°C). Вітер південно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -8°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
День неможливо спланувати заздалегідь – він сам себе планує. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
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