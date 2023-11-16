Прогноз погоди у Харкові на 16 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 листопада очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.
Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 6 - 8° тепла.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.
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