16.11.2023 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 листопада очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.

Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 6 - 8° тепла.

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Народні прикмети

Якщо кріт риє нору з північної сторони — буде тепло, із заходу — волога погода, з півдня — прийдуть холоди, зі сходу — взимку буде тепло та сухо.

Низькі хмари на небі віщують морози найближчими днями.

Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати лютої зими.

Багато мишачих нір навколо дому — до лютої морозної зими.

У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав.

У рибалок була своя прикмета: якщо перша риба зірветься з гачка, то улов буде не дуже вдалим.