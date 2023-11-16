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16.11.2023  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.

ТУМАН

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 листопада очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.

Вітер  південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 6 - 8° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо кріт риє нору з північної сторони — буде тепло, із заходу — волога погода, з півдня — прийдуть холоди, зі сходу — взимку буде тепло та сухо.
  • Низькі хмари на небі віщують морози найближчими днями.
  • Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати лютої зими.
  • Багато мишачих нір навколо дому — до лютої морозної зими.
  • У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав.
  • У рибалок була своя прикмета: якщо перша риба зірветься з гачка, то улов буде не дуже вдалим.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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