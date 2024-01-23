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23.01.2024  15:51   Дмитро Колонєй

Влаштував пожежу: на Харківщині спіймали хулігана

На Харківщині поліція затримала дебошира.


Влаштував пожежу: на Харківщині спіймали хулігана
Як повідомляє РЕДПОСТ, чоловік 14 січня 2024 року на Богодухівщині  влаштував пожежу. Як поінформував поліцію житель села Мурафа 47- річний односелець приніс, вилив та підпалив в його гаражі легкозаймисту рідину. Зайнялася пожежа. Її оперативгно загадлили рятувальники. 
 
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ВІдприта справ про хуліганство.
 
Дебошир затриманий. Йому оголосили підозру у скоєнні хуліганства.
 
 
Тэги:  пожежа, дебош, харків
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