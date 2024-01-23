23.01.2024 15:51 Дмитро Колонєй
Влаштував пожежу: на Харківщині спіймали хулігана
На Харківщині поліція затримала дебошира.
Влаштував пожежу: на Харківщині спіймали хулігана
Як повідомляє РЕДПОСТ
, чоловік 14 січня 2024 року на Богодухівщині влаштував пожежу
. Як поінформував поліцію житель села Мурафа 47- річний односелець приніс, вилив та підпалив в його гаражі легкозаймисту рідину. Зайнялася пожежа. Її оперативгно загадлили рятувальники.
ВІдприта справ про хуліганство.
Дебошир затриманий. Йому оголосили підозру у скоєнні хуліганства.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0