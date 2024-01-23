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23.01.2024  15:40   Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло більш ніж 90% споживачам, які були знеструмлені ракетними ударами

Фахівці АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для переважної більшості абонентів у Київському районі Харкова, які залишилися без світла через ракетні удари 23 січня, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Центрального району електричних мереж Сергій Гасюк, ремонтні роботи тривають.
 
"Ставимо завдання до кінця дня заживити всіх споживачів, а також відновити електропостачання однієї з двох котелень на Північній Салтівці, що були знеструмлені через обстріл. Одну котельню вже підключили", - зазначив Сергій Гасюк.
 
Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки в Харкові залишилися без світла майже 11 тисяч споживачів. Станом на 15:00 досі без світла перебувають 883 побутових та 122 юридичних абоненти.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають наслідки ракетних атак.
 
Тэги:  жкг, харків
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