23.01.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло більш ніж 90% споживачам, які були знеструмлені ракетними ударами

Фахівці АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для переважної більшості абонентів у Київському районі Харкова, які залишилися без світла через ракетні удари 23 січня, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Центрального району електричних мереж Сергій Гасюк, ремонтні роботи тривають.

"Ставимо завдання до кінця дня заживити всіх споживачів, а також відновити електропостачання однієї з двох котелень на Північній Салтівці, що були знеструмлені через обстріл. Одну котельню вже підключили", - зазначив Сергій Гасюк.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки в Харкові залишилися без світла майже 11 тисяч споживачів. Станом на 15:00 досі без світла перебувають 883 побутових та 122 юридичних абоненти.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають наслідки ракетних атак.