23.01.2024 15:40 Віталій Хінєвіч
Енергетики повернули світло більш ніж 90% споживачам, які були знеструмлені ракетними ударами
Фахівці АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для переважної більшості абонентів у Київському районі Харкова, які залишилися без світла через ракетні удари 23 січня, передає РЕДПОСТ .
Як розповів
начальник Центрального району електричних мереж Сергій Гасюк, ремонтні роботи тривають.
"Ставимо завдання до кінця дня заживити всіх споживачів, а також відновити електропостачання однієї з двох котелень на Північній Салтівці, що були знеструмлені через обстріл. Одну котельню вже підключили", - зазначив Сергій Гасюк.
Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки в Харкові залишилися без світла майже 11 тисяч споживачів. Станом на 15:00 досі без світла перебувають 883 побутових та 122 юридичних абоненти.
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писав, що харківські комунальники оперативно усувають
наслідки ракетних атак.
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