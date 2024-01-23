23.01.2024 14:25 Віталій Хінєвіч
Харківські комунальники оперативно усувають наслідки ракетних атак
Працівники комунальних підприємств «Харківспецбуд», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і «Харківжитлобуд» вже закрили понад 300 вікон.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Як зазначили
в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на 13:00 відомо про 112 пошкоджених багатоквартирних та шість приватних будинків у Київському та Салтівському районах. Загалом внаслідок обстрілів вибито 3,4 тис. вікон.
У 38-ми будинках відключене опалення, у 27-ми - світло, у 16-ти - газопостачання. Комунальники продовжують обстежувати будівлі на наявність пошкоджень. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів тривають.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що близько сьомої години ранку військові рф завдали ракетного удару
по Київському та Салтівському районах Харкова.
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