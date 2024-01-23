    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники оперативно усувають наслідки ракетних атак
23.01.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають наслідки ракетних атак

Працівники комунальних підприємств «Харківспецбуд», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і «Харківжитлобуд» вже закрили понад 300 вікон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, станом на 13:00 відомо про 112 пошкоджених  багатоквартирних та шість приватних будинків у Київському та Салтівському районах. Загалом внаслідок обстрілів вибито 3,4 тис. вікон.
 
 
 
У 38-ми будинках відключене опалення, у 27-ми - світло, у 16-ти - газопостачання. Комунальники продовжують обстежувати будівлі на наявність пошкоджень. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів тривають.
 
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько сьомої години ранку військові рф завдали ракетного удару по Київському та Салтівському районах Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.01 ЖКГ Енергетики повернули світло більш ніж 90% споживачам, які були знеструмлені ракетними ударами 23.01 ЖКГ «Харківводоканал» відновлює мережі, пошкоджені ракетною атакою 19.01 ЖКГ Відновлено електропостачання у селі Руські Тишки Харківського району
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 