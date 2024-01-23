23.01.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік вкрав з могили військовослужбовця прапор України

Викрадений прапор зловмисник намагався продати перехожим у Холодногірському районі міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

22 січня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав прапор з могили загиблого захисника України.

Під час відпрацювання інформації працівники сектору кримінальної поліції районного відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець Харкова. На одній з вулиць він намагався продати прапор перехожим за 100 або 200 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram