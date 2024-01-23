    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові чоловік вкрав з могили військовослужбовця прапор України
23.01.2024  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік вкрав з могили військовослужбовця прапор України

Викрадений прапор зловмисник намагався продати перехожим у Холодногірському районі міста.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
22 січня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік викрав прапор з могили загиблого захисника України. 
 
Під час відпрацювання інформації працівники сектору кримінальної поліції районного відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний раніше судимий мешканець Харкова. На одній з вулиць він намагався продати прапор перехожим за 100 або 200 гривень.
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. 
 
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ревнивий харків'янин підірвав гранату у магазині.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.01 Надзвичайні події Подряпав двох дорослих та дитину: на Харківщині виявлено випадок сказу у кота 20.01 Надзвичайні події Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників 20.01 Надзвичайні події На Харківщині незаконно нарубали дерева: матеріальна шкода складає близько 300 тисяч гривень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 