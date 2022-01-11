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11.01.2022  11:07   Евгений Клочко

Суд запретил торговую марку "Цитрус": закрытие сайта и остановка продаж

Крупной сети магазинов электроники в судебном порядке запретили использовать торговую марку "Цитрус".

Суд запретил торговую марку "Цитрус"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Обозреватель". Согласно решению Хозяйственного суда Киева от 4 января, опубликованному в Едином реестре судебных решений, запрещено торговать электроникой и другими товарами под брендом «Цитрус», а сайт и домен компании - должен быть временно заблокирован, пока суд не вынесет финального решения в деле.
 
Торговую марку «Цитрус» запрещено использовать в следующих случаях:
 
  • как знак для товаров, которые собираются хранить, продавать в розницу или оптом, экспортировать или импортировать;
  • при предоставлении любых услуг;
  • при представлении продуктов через средства коммуникации с целью розничной продажи;
  • в доменном имени;
  • при размещения в интернете информации, которая позволяет покупателям изучать, покупать и заказывать товары.

Стоит отметить, что сайт компании на данный момент продолжает функционаровать.

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Источник:   Обозреватель
 Тэги:  цитрус, харьков
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