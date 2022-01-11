Суд запретил торговую марку "Цитрус": закрытие сайта и остановка продаж

Крупной сети магазинов электроники в судебном порядке запретили использовать торговую марку "Цитрус".
Стоит отметить, что сайт компании на данный момент продолжает функционаровать.
Ранее мы писали, в магазинах каких торговых марок можно получить самые высокие скидки на товары в "Черную пятницу" в Харькове.
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Звезды во главу угла ставят конкретность и прагматизм. Берясь за дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. Может, и браться за него не стоит?
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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