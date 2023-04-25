25.04.2023 14:40 Дмитро Колонєй

Вчені виявили, чому необхідна фізична активність

Дослідження показують, що вона необхідна незалежно від того, чи ви є новачком або фанатиком фітнесу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Medical Xpress, вправи, фітнес-тренування врівноважують п'ять елементів гарного здоров'я. Ваш загальний план вправ повинен включати:

аеробні вправи,

силові тренування,

основні вправи,

тренування балансу,

гнучкість

розтяжку.

Немає необхідності включати кожен із цих елементів у кожну сесію фітнесу, але включення їх до вашої звичайної рутини може допомогти вам підтримувати фізичну форму на все життя. Вправи та фізична активність також є відмінним способом розважитися.

Сім причин, чому треба регулярно робити вправи:

Вправи контролюють вагу.

Вправи можуть допомогти контролювати свою вагу, запобігти збільшенню зайвої ваги або підтримувати втрату ваги. Коли ви берете участь у фізичній активності, ви спалюєте калорії. Чим інтенсивніша діяльність, тим більше калорій ви спалюєте.

Вправи борються із серцевими захворюваннями та хворобами.

Активний спосіб життя підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності, або ЛПВЩ, або «хорошого» холестерину, а також знижує рівень хворих на тригліцериди. Цей подвійний удар підтримує плавний кровотік, що знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Вправи покращують настрій.

Фізична активність стимулює різні хімічні речовини мозку, завдяки чому ви почуваєтеся щасливішими, розслабленішими і менше турбуєтеся.Ви також можете відчути себе краще, коли регулярно займатиметеся спортом, що підвищить вашу впевненість у собі і підвищить вашу самооцінку.

Вправи підвищують енергію.

Регулярна фізична активність може покращити вашу м'язову силу та підвищити витривалість. Вправи доставляють кисень та поживні речовини до тканин та допомагають серцево-судинній системі працювати більш ефективно. А коли ваше здоров'я серця та легень покращується, у вас з'являється більше енергії для виконання повсякденних справ.

Вправи сприяють кращому сну.

Регулярна фізична активність може допомогти вам швидше заснути, краще виспатися та поглибити сон.

Вправи повертають іскру у ваше сексуальне життя.

Регулярна фізична активність може підвищити рівень енергії та підвищити вашу впевненість у своєму зовнішньому вигляді, що може покращити ваше сексуальне життя. Регулярна фізична активність може посилити збудження у жінок, а чоловіки, які регулярно займаються спортом, рідше мають проблеми з еректильною дисфункцією ніж чоловіки, які не займаються спортом.

Вправи можуть бути веселими та соціальними.

Вправи та фізична активність можуть бути приємними. Вправи дають можливість розслабитися, насолодитися прогулянкою на свіжому повітрі або просто взяти участь у заходах, які роблять вас щасливими. Фізична активність також може допомогти вам спілкуватися з сім'єю чи друзями у веселій соціальній обстановці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав. що медики з'ясували, як домашні тварини впливають на здоров'я маленьких дітей.



