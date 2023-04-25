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25.04.2023  14:40   Дмитро Колонєй

Вчені виявили, чому необхідна фізична активність

Дослідження показують, що вона необхідна незалежно від того, чи ви є новачком або фанатиком фітнесу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Medical Xpress, вправи, фітнес-тренування врівноважують п'ять елементів гарного здоров'я. Ваш загальний план вправ повинен включати:
  • аеробні вправи,
  • силові тренування,
  • основні вправи,
  • тренування балансу,
  • гнучкість
  • розтяжку.
Немає необхідності включати кожен із цих елементів у кожну сесію фітнесу, але включення їх до вашої звичайної рутини може допомогти вам підтримувати фізичну форму на все життя. Вправи та фізична активність також є відмінним способом розважитися.
Сім причин, чому треба регулярно робити вправи:

Вправи контролюють вагу.

  • Вправи можуть допомогти контролювати свою вагу, запобігти збільшенню зайвої ваги або підтримувати втрату ваги. Коли ви берете участь у фізичній активності, ви спалюєте калорії. Чим інтенсивніша діяльність, тим більше калорій ви спалюєте.

Вправи борються із серцевими захворюваннями та хворобами.

  • Активний спосіб життя підвищує рівень ліпопротеїнів високої щільності, або ЛПВЩ, або «хорошого» холестерину, а також знижує рівень хворих на тригліцериди. Цей подвійний удар підтримує плавний кровотік, що знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Вправи покращують настрій.

Фізична активність стимулює різні хімічні речовини мозку, завдяки чому ви почуваєтеся щасливішими, розслабленішими і менше турбуєтеся.Ви також можете відчути себе краще, коли регулярно займатиметеся спортом, що підвищить вашу впевненість у собі і підвищить вашу самооцінку.

Вправи підвищують енергію.

  • Регулярна фізична активність може покращити вашу м'язову силу та підвищити витривалість. Вправи доставляють кисень та поживні речовини до тканин та допомагають серцево-судинній системі працювати більш ефективно. А коли ваше здоров'я серця та легень покращується, у вас з'являється більше енергії для виконання повсякденних справ.

Вправи сприяють кращому сну.

  • Регулярна фізична активність може допомогти вам швидше заснути, краще виспатися та поглибити сон.

Вправи повертають іскру у ваше сексуальне життя. 

  • Регулярна фізична активність може підвищити рівень енергії та підвищити вашу впевненість у своєму зовнішньому вигляді, що може покращити ваше сексуальне життя. Регулярна фізична активність може посилити збудження у жінок, а чоловіки, які регулярно займаються спортом, рідше мають проблеми з еректильною дисфункцією ніж чоловіки, які не займаються спортом.

Вправи можуть бути веселими та соціальними.

  • Вправи та фізична активність можуть бути приємними. Вправи дають можливість розслабитися, насолодитися прогулянкою на свіжому повітрі або просто взяти участь у заходах, які роблять вас щасливими. Фізична активність також може допомогти вам спілкуватися з сім'єю чи друзями у веселій соціальній обстановці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав. що медики з'ясували, як домашні тварини впливають на здоров'я маленьких дітей.

 


Источник:   Medical Xpress
 Тэги:  поради, фітнес, фізичні вправи
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