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27.04.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

У мешканця Харківської області вилучили сигнальний пістолет, тротилові шашки та форму окупантів

Правоохоронці продовжують виявляти осіб, які незаконно її зберігають та не бажають добровільно з нею розставатись.

зброя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Під час відпрацювання деокупованої території Великобурлуцької громади у жителя звільненого від російського агресора села Шипувате поліцейський офіцер громади вилучив у 38-річного місцевого мешканця військову форму рф, сигнальний пістолет, тротилові шашки та корпус гранати.
 
В бесіді з правоохоронцями чоловік розповів, що знайшов небезпечні «трофеї» та приніс все додому. Пояснити правоохоронцям, навіщо він це зробив, чоловік не зміг. 
 
За цим фактам відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Зазначені предмети направлені на експертизу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмі правоохоронці відвідали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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