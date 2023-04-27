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27.04.2023  15:30   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть окупантів, які пограбували будинок

Прокуратура завершила спецрозслідування щодо 9 російських військових, які торік пограбували будинок на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації с. Циркуни Харківського району дев‘ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.
 
З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн гривень. 
 
На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку. Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.
 
Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  пограбування, харків, агрессия россии
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