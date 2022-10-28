Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій'

новий порядок та процедура надання статусу УБД українським громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення російської федерації, з лютого 2022 року

врегульовуються

Як передає РЕДПОСТ змінами до Постанови КМУ № 413.Так, умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):