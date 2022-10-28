Окупанти обстріляли шість населених пунктів Харківскої області (відео)

Протягом добі з 27 по 28 жовтня військові рф здійсними обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема ворог здійснював обстріли з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця.
На Куп’янському напрямку окупанти обьструляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Дружелюбівка та Петро-Іванівка.
Нагадаємо, протягом 27 ждовстня ворог обстріляв принаймні дев’ять населених пунктів Харківщини.
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