28.10.2022 08:14 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли шість населених пунктів Харківскої області (відео)

Протягом добі з 27 по 28 жовтня військові рф здійсними обстріли сел та селищ на Слобожанскому та Куп’янскому напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема ворог здійснював обстріли з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця.



На Куп’янському напрямку окупанти обьструляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Дружелюбівка та Петро-Іванівка.



Нагадаємо, протягом 27 ждовстня ворог обстріляв принаймні дев’ять населених пунктів Харківщини.