Харків на ранок 28 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 27 на 28 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 жовтня.
Загалом за добу з 27 по 28 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж;
5 – на аварійно-рятувальні роботи;
8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 247 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма рятувальники доставили 36 т води.
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