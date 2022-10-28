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28.10.2022  08:04   Рита Парфенова

Харків на ранок 28 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 27 на 28 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 жовтня.

Загалом за добу з 27 по 28 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж;
5 – на аварійно-рятувальні роботи;
8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 247 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма рятувальники доставили 36 т води.

Нагадаємо, в Харківському районі на міні підірвався 62-річний чоловік.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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