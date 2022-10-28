28.10.2022 08:04 Рита Парфенова

Харків на ранок 28 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 27 на 28 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 жовтня.

Загалом за добу з 27 по 28 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

5 – на аварійно-рятувальні роботи;

8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 247 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма рятувальники доставили 36 т води.

Нагадаємо, в Харківському районі на міні підірвався 62-річний чоловік.