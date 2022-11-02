02.11.2022 11:43 Рита Парфенова

У Харкові відмінили віялові відключення та вимикають електроенергію по вказівкам Укренерго

Графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.



facebook.com/npcukrenergo

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.



Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено.



Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.



Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.



Термін відключинь не вказаний, але раніше повідоалялось, що електроенергия моде біти відключені не більш ниж на чотири години.



Нагадаємо, з 1 листопада в Украині встановлені обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.