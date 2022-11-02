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02.11.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі працює мобільний будинок для медичних бригад

Ізюмське відділення Екстренної Медичної Допомоги поступово повертається до нормального життя, безпечних та комфортних умов праці.

Ізюм
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську міську раду.
 
Повідомляється, що мобільний будинок, який призначений для розміщення бригад “швидкої” готовий до використання.
 
Під час окупації приміщення структурного підрозділу в Ізюмі було вщент пошкоджено, та не зважаючи ні на що, співробітники продовжували надавати медичну допомогу мешканцям громади.
 
Для покращення умов перебування бригад ЕМД на деокупованій території, 28 жовтня до Ізюма доправили та встановили перший мобільний будинок. Нині будинок під’єднали до електроспоживання.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця випустила оновлення своєї програми.
 
Источник:   Ізюмська міська рада
 Тэги:  харьков, медицина
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