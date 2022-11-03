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03.11.2022  13:31   

Культурний колаборант в Ізюмі організував урочисті заходи для окупантів

Керівника-художника міського палацу культури в Ізюмі підозрюють у колабораціонізмі.

Новини Харкова: колаборант в Ізюмі організував урочисті заходи для окупантів

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, у травні чоловік добровільно погодився співпрацювати з окупантами і став «начальником отдела культуры, молодёжи и спорта Изюмского района Харьковской области».

Поплічник окупантів організовував в окупованому Ізюмі низку урочистих заходів, зокрема присвячених Дню перемоги та Дню державного прапора РФ.

Задля святкування Дня російського триколору колаборант звернувся до так званого «начальника управления культуры ВГА Харьковской области» для видачі прапорів, фарби та повітряних кульок кольорів російського прапора і білих футболок з прапором РФ. Все для того, щоб провести урочистий велопробіг до Дня прапора країни-агресора.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області чоловікові заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.

 

Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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