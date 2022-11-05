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05.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Після нічного дощу опадів не передбачається.

осень, лес, туман

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 39%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +4...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як +4°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 30%. У суботу, 5 листопада, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Народні прикмети

Якщо 5 листопада випадала снігова крупа або град, то вважалося, що на день Матрени (22 листопада) зима на ноги встане.

А якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Дощ іде – чекає гарний урожай.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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