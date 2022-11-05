Прогноз погоди у Харкові на 5 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Після нічного дощу опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 39%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +4...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як +4°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 30%. У суботу, 5 листопада, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Якщо 5 листопада випадала снігова крупа або град, то вважалося, що на день Матрени (22 листопада) зима на ноги встане.
А якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
Дощ іде – чекає гарний урожай.
День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Після нічного дощу опадів не передбачається.
У першу суботу листопада чоловіче населення Землі відзначає своє «професійне» свято – Всесвітній день чоловіків.
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