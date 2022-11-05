05.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Після нічного дощу опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 39%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +4...+3°C (відчувається як +5°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як +4°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 30%. У суботу, 5 листопада, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Народні прикмети

Якщо 5 листопада випадала снігова крупа або град, то вважалося, що на день Матрени (22 листопада) зима на ноги встане.



А якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.



Дощ іде – чекає гарний урожай.