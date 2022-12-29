29.12.2022 18:24 Дмитро Колонєй

Дитячи колективи Харкова отримали нагороди традиційного фестивалю

У Харкові проходить фестиваль-конкурс «Зимовий сонцеворот».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду ХXVII Різдвяний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зимовий сонцеворот» буде проходити у Харкові по 7 січня. 2023 року.

Цього року захід проводиться офлайн та дистанційно. 28 грудня, у день відкриття, на сцені Муніципального центру культури та аматорського мистецтва виступили чотири кращі хореографічні колективи міста Харкова - зразкові ансамблі «Криничка», «Ассоль», «Торнадо», «Анжеліка» та дві циркові студії - «Дружба» і «Престиж».

Журі конкурсу на чолі з народною артисткою України Світланою Коливановою одноголосно присудило всім цим колективам перші місця, а оргкомітет вручив їм Гран-Прі.

Основні конкурсні перегляди відбудуться дистанційно, а 7 січня всі відеозвіти будуть опубліковані.

Різдвяний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зимовий сонцеворот» був заснований у 1996 році Творчою спілкою дитячої народної хореографії. Тоді у залі ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка зібралося 1,5 тис. дітей - учасників творчих колективів з усіх куточків України, а дітей уперше привітав Святий Миколай.