Комунальники Харкова вивозять майже 5 тисяч кубометрів відходів щодня

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», бригади підприємства вивезли
За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, на підприємстві зараз підбивають підсумки року, що минає, і планують роботу на новий, 2023-й, рік. «Хочу зазначити, що на свята ми працюватимемо у посиленому режимі. І в новому році, як завжди, докладатимемо всіх зусиль для забезпечення чистоти в Харкові», - наголосив директор КВПВ.
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