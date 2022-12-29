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29.12.2022  18:08   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова вивозять майже 5 тисяч кубометрів відходів щодня

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.


Комунальники Харкова вивозять майже 5 тисяч кубометрів відходів щодня

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», бригади підприємства вивезли

  • 34,6 тис. куб. м відходів усіх видів з 22 по 28 грудня.
  • 28,9 тис. куб. м ТПВ та
  • 5,7 куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, на підприємстві зараз підбивають підсумки року, що минає, і планують роботу на новий, 2023-й, рік. «Хочу зазначити, що на свята ми працюватимемо у посиленому режимі. І в новому році, як завжди, докладатимемо всіх зусиль для забезпечення чистоти в Харкові», - наголосив директор КВПВ.

 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков, квбо
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