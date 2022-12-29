29.12.2022 21:00 Дмитро Колонєй

Судитимуть мешканців Харківщини, які перешли на бік ворога у Козачій Лопані

На Харківщині завершено досудове розслідування відносно двох колаборантів.



Нацполиция

Як провідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, під час окупації населеного пункту чоловік та жінка змовилися з представниками окупаційних військ та добровільно обійняли посади у незаконному правоохоронному органі «Територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».

33-річний чоловік обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу міліції та

виконував повноваження щодо організації роботи створеного органу,

підписував й погоджував організаційно-розпорядчі службові документи,

накладав резолюції тощо.

кілька місяців поспіль разом з окупантами вилучав у місцевих мешканців особисте майно та передавав його окупаційній адміністрації.

36-річна жінка проголосила себе тимчасово виконуючою обов’язки дільничного інспектора в незаконно створеному правоохоронному органі.

Після звільнення населеного пункту українськими військовими підозрювані втекли за межі держави. Наразі вони оголошені у розшук.

29 грудня 2022 року слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Матеріали справи з обвинувальними актами скеровані до суду для прийняття рішення.

За санкціями статей зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.