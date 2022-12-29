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29.12.2022  21:00   Дмитро Колонєй

Судитимуть мешканців Харківщини, які перешли на бік ворога у Козачій Лопані

На Харківщині завершено досудове розслідування відносно двох колаборантів.


Нацполиция
Як провідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, під час окупації населеного пункту чоловік та жінка змовилися  з представниками окупаційних військ та добровільно обійняли посади у незаконному правоохоронному органі «Територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».
 

33-річний чоловік обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу міліції та

  • виконував повноваження щодо організації роботи створеного органу,
  • підписував й погоджував організаційно-розпорядчі службові документи,
  • накладав резолюції тощо.
  • кілька місяців поспіль разом з окупантами вилучав у місцевих мешканців особисте майно та передавав його окупаційній адміністрації. 
  • 36-річна жінка проголосила себе тимчасово виконуючою обов’язки дільничного інспектора в незаконно створеному правоохоронному органі. 
 
Після звільнення населеного пункту українськими військовими підозрювані втекли за межі держави. Наразі вони оголошені у розшук.
 
29 грудня 2022 року слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Матеріали справи з обвинувальними актами скеровані до суду для прийняття рішення. 
 
За санкціями статей зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про розшук двох чоловіків та жінки, які змовилися з окупантами та відбирали майно у мешканців Харківщини.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  предательство, харьков
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