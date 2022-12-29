29.12.2022 21:00 Дмитро Колонєй
Судитимуть мешканців Харківщини, які перешли на бік ворога у Козачій Лопані
На Харківщині завершено досудове розслідування відносно двох колаборантів.
Нацполиция
Як провідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, під час окупації населеного пункту чоловік та жінка змовилися з представниками окупаційних військ та добровільно обійняли посади у незаконному правоохоронному органі «Територіальний відділ міліції смт Козача Лопань».
33-річний чоловік обійняв посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу міліції та
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виконував повноваження щодо організації роботи створеного органу,
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підписував й погоджував організаційно-розпорядчі службові документи,
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накладав резолюції тощо.
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кілька місяців поспіль разом з окупантами вилучав у місцевих мешканців особисте майно та передавав його окупаційній адміністрації.
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36-річна жінка проголосила себе тимчасово виконуючою обов’язки дільничного інспектора в незаконно створеному правоохоронному органі.
Після звільнення населеного пункту українськими військовими підозрювані втекли за межі держави. Наразі вони оголошені у розшук.
29 грудня 2022 року слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Матеріали справи з обвинувальними актами скеровані до суду для прийняття рішення.
За санкціями статей зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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