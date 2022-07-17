Ситуация с выездом из Украины 17 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 17 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 16 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 87 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 43 тысяч человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки проследовали более 43 тысяч человек, 39 тысяч из них – граждане Украины.
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