17.07.2022 14:00 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 17 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 17 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Угринов» - 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Грушев» - 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Краковец - 60 л/а, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Шегини» – 25 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 20 л/а, 1 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Венгрия:

«Тиса» – 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Румыния:

«Порубное» – 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

За сутки 16 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 87 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 43 тысяч человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.



В Украину за минувшие сутки проследовали более 43 тысяч человек, 39 тысяч из них – граждане Украины.

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