15.07.2022 15:25 Виталий Хиневич
Как украинцам сдать на права в Польше
Для получения водительских прав нужно получить номер РКК.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на In Poland.
Сообщается, что в Польше иностранцы могут пройти курсы вождения в Польше при таких условиях:
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проживать в Польше более 185 дней;
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иметь карту «побыту»;
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быть зарегистрированным (прописанным) либо снимать жилье и предоставить действующий договор аренды.
При наличии одного из условий необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту проживания и получить номер Профиля кандидата на водителя (PKK – Profil Kandydata na Kierowcę). Получить данный PKK можно в офисе или отправить заявку на почту. Сроки получения от 2 дней до 2 месяцев.
Для получения РКК необходимо подать:
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заявление о выдаче водительского удостоверения;
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медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний для управления транспортным средством;
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четкую актуальную цветную фотографию размером 3,5 x 4,5 см;
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справку об ознакомлении с содержанием статьи 233 Уголовного кодекса.
Ориентировочная стоимость обучения 1500-2500 злотых.
В выбранной школе управления транспортными средствами кандидат на водителя должен предоставить номер ПКВ (PKK), на основе которого школа сможет актуализировать данные в профиле кандидата после окончания курса и допустить к сдаче государственного экзамена. Человек может сам выбрать любой центр на территории Польши для сдачи государственного экзамена независимо от места жительства.
Государственный экзамен состоит из двух частей-теоретической, практической.
После успешной сдачи экзаменов необходимо обратиться в городское управление (районное управление). После внесения оплаты за выдачу водительского удостоверения (100,50 злотых) производится документ, который можно получить в названном управлении.
Напомним, украинские студенты примут участие
в Европейских университетских играх.
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