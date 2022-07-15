15.07.2022 15:25 Виталий Хиневич

Как украинцам сдать на права в Польше

Для получения водительских прав нужно получить номер РКК.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на In Poland.

Сообщается, что в Польше иностранцы могут пройти курсы вождения в Польше при таких условиях:

проживать в Польше более 185 дней;

иметь карту «побыту»;

быть зарегистрированным (прописанным) либо снимать жилье и предоставить действующий договор аренды.

При наличии одного из условий необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту проживания и получить номер Профиля кандидата на водителя (PKK – Profil Kandydata na Kierowcę). Получить данный PKK можно в офисе или отправить заявку на почту. Сроки получения от 2 дней до 2 месяцев.

Для получения РКК необходимо подать:

заявление о выдаче водительского удостоверения;

медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний для управления транспортным средством;

четкую актуальную цветную фотографию размером 3,5 x 4,5 см;

справку об ознакомлении с содержанием статьи 233 Уголовного кодекса.

Ориентировочная стоимость обучения 1500-2500 злотых.

В выбранной школе управления транспортными средствами кандидат на водителя должен предоставить номер ПКВ (PKK), на основе которого школа сможет актуализировать данные в профиле кандидата после окончания курса и допустить к сдаче государственного экзамена. Человек может сам выбрать любой центр на территории Польши для сдачи государственного экзамена независимо от места жительства.

Государственный экзамен состоит из двух частей-теоретической, практической.

После успешной сдачи экзаменов необходимо обратиться в городское управление (районное управление). После внесения оплаты за выдачу водительского удостоверения (100,50 злотых) производится документ, который можно получить в названном управлении.

Напомним, украинские студенты примут участие в Европейских университетских играх.