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15.07.2022  15:25   Виталий Хиневич

Как украинцам сдать на права в Польше

Для получения водительских прав нужно получить номер РКК.

Водитель
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на In Poland.
 
Сообщается, что в Польше иностранцы могут пройти курсы вождения в Польше при таких условиях:
 
  • проживать в Польше более 185 дней;
  • иметь карту «побыту»;
  • быть зарегистрированным (прописанным) либо снимать жилье и предоставить  действующий договор аренды.
При наличии одного из условий необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту проживания и получить номер Профиля кандидата на водителя (PKK – Profil Kandydata na Kierowcę). Получить данный PKK можно в офисе или отправить заявку на почту. Сроки получения от 2 дней до 2 месяцев.  
 
Для получения РКК необходимо подать:
 
  • заявление о выдаче водительского удостоверения;
  • медицинскую справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний для управления транспортным средством;
  • четкую актуальную цветную фотографию размером 3,5 x 4,5 см;
  • справку об ознакомлении с содержанием статьи 233 Уголовного кодекса.
Ориентировочная стоимость обучения 1500-2500 злотых.
 
В выбранной школе управления транспортными средствами кандидат на водителя должен предоставить номер ПКВ (PKK), на основе которого школа сможет актуализировать данные в профиле кандидата после окончания курса и допустить к сдаче государственного экзамена. Человек может сам выбрать любой центр на территории Польши для сдачи государственного экзамена независимо от места жительства.
 
Государственный экзамен состоит из двух частей-теоретической, практической.
 
После успешной сдачи экзаменов необходимо обратиться в  городское управление (районное управление). После внесения оплаты за выдачу водительского удостоверения (100,50 злотых) производится документ, который можно получить в названном управлении.
 
Напомним, украинские студенты примут участие в Европейских университетских играх.
 
Источник:   In Poland
 Тэги:  удостоверение, польша, водитель
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